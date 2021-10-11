У відтінках марсала: королева Матильда одягла красиве вбрання на світський захід

Бельгійська королева Матильда почала робочий тиждень активно.

Сьогодні 48-річна королева-консорт виступила з промовою на міжвузівському заході, присвяченому цілям сталого розвитку як інструменту переходу до відповідальних організацій, в університеті UCLouvain, в Лувен-ла-Нев. Захід об'єднує студентів з п'ять університетів і коледжів, UCLouvain, ULiege, UNamur, UMons і EPHEC.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда вибрала для світського виходу красивий аутфіт кольору марсала: блузку, блискучу спідницю з поясом і високою талією, а також взяла з собою мініатюрний клатч в тон. Маска королеви була виконана теж в кольорі марсала. А ще вона взяла приклад зі своєї нідерландської колеги Максими і підібрала до образу масивні сережки з орнаментом. Зачіска і макіяж Її Величності були, як завжди, лаконічними. На пальці виблискувала золота обручка, а на зап'ясті був її улюблений годинник.

Королева Матильда / Getty Images

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