У відтінках зеленого: королева Камілла знову вийшла з сумкою Lady Dior, але тепер відвідала школу

76-річна королева Камілла – дружина короля Чарльза III – відвідала початкову школу Lacock C of E у Чіппенгемі. Побувала вона там з нагоди святкування 200-річчя цієї установи.

Коли Камілла вийшла з автомобіля, то вкотре продемонструвала свою елегантність і любов до дрібних прикрас – її руки були обвішані безліччю браслетів, серед яких знову можна помітити її улюблений від бренду Van Cleef & Arpels та підвіску на шиї з жовтого золота з блакитним топазом і діамантами від бренду Kiki McDonough.

Також королева одягла зелену сукню в білий принт polka dot від бренду Samantha Sung, яку вже не одноразово одягала раніше, кашеміровий кардиган у колір і бежеві туфлі від Eliot Zed. Також Камілла зробила улюблене об'ємне укладання, макіяж та одягла сережки з перлами.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Але був у цьому луку ще один аксесуар – бежева сумка Lady Dior. З нею вона з'являється вже не вперше, адже днем раніше була помічена з нею на Вімблдонському чемпіонаті. Ця сумка примітна тим, що завжди асоціювалася з принцесою Діаною – улюбленицею публіки та першою дружиною Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сумка потрапила вперше до Діани як подарунок. У вересні 1995 року на відкритті ретроспективи Поля Сезанна у Великому палаці в Парижі перша леді Франції подарувала їй сумку Dior, офіційний запуск якої ще не відбувся і яка тоді мала назву Chouchou. Також леді Ді любила сумку з бамбуковими ручками від Gucci – Bamboo tote. 2021 року Модний Дім на честь 60-річчя принцеси перевипустив цю модель та офіційно перейменував на Diana. З цим акссесуаром Камілла наразі не була помічена.

Читайте також:

Прикраси королеви-консорта Камілли (11 фото)