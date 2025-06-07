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У відтінках бежевого: 74-річна принцеса Анна прийшла на захід і пожартувала про брата-короля
Відомо, що між братом та сестрою дуже тісний сімейний зв'язок.
Єдина дочка покійної королеви Єлизавети II — 74-річна принцеса Анна — з’явилася на публіці. Вона відвідала прийом у Букінгемському палаці, де зібралося понад 100 благодійних організацій. Це був форум, напередодні її 75-го дня народження, який принцеса відсвяткує аж 15 серпня.
На заході Анна виступила з промовою та вислухала керівників благодійних організацій.
«Я тут не тому, що це був мій вибір», — заявила королівська принцеса натовпу, повідомляє People. «Ви дуже люб’язно попросили мене стати покровителькою ваших організацій, тому для мене велика честь бачити вас усіх тут».
Потім, вставивши жарт про свого брата короля Чарльза, вона сказала: «Я хотіла б підкреслити, що нам дуже пощастило, що Його Величність дозволив нам використовувати Букінгемський палац для цього заходу сьогодні ввечері — і я маю сказати, що це дійсно допомагає».
Того дня принцеса одягла стримане вбрання у бежевій гамі, яке включало спідницю нижче колін, жакет та хустку. Також вона одягла золоту брошку та лаконічні сережки. Туфлі та сумку Анна вибрала із чорної шкіри.