У відтінках бежевого: 74-річна принцеса Анна прийшла на захід і пожартувала про брата-короля

Принцеса Анна / © Getty Images

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Єдина дочка покійної королеви Єлизавети II — 74-річна принцеса Анна — з’явилася на публіці. Вона відвідала прийом у Букінгемському палаці, де зібралося понад 100 благодійних організацій. Це був форум, напередодні її 75-го дня народження, який принцеса відсвяткує аж 15 серпня.

На заході Анна виступила з промовою та вислухала керівників благодійних організацій.

Принцеса Анна / © Getty Images

«Я тут не тому, що це був мій вибір», — заявила королівська принцеса натовпу, повідомляє People. «Ви дуже люб’язно попросили мене стати покровителькою ваших організацій, тому для мене велика честь бачити вас усіх тут».

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Потім, вставивши жарт про свого брата короля Чарльза, вона сказала: «Я хотіла б підкреслити, що нам дуже пощастило, що Його Величність дозволив нам використовувати Букінгемський палац для цього заходу сьогодні ввечері — і я маю сказати, що це дійсно допомагає».

Того дня принцеса одягла стримане вбрання у бежевій гамі, яке включало спідницю нижче колін, жакет та хустку. Також вона одягла золоту брошку та лаконічні сережки. Туфлі та сумку Анна вибрала із чорної шкіри.

Принцеса Анна / © Getty Images

Герцогиня Кембриджська і принцеса Анна / © Getty Images принцеса Анна / © Getty Images принцеса Анна / © Getty Images принцеса Анна / © Getty Images Принцеса Анна з чоловіком і сином / © Getty Images Принцеса Анна з батьками і братами / © Getty Images Принцеса Анна з мамою Єлизаветою / © Getty Images принцеса Анна / © Getty Images принцеса Анна / © Getty Images Принцеса Анна з онуками / © Getty Images Принцеса Анна, принцеса Діана і Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Принцеса Анна і принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Анна на весіллі / © Getty Images Принцеса Анна і королева Єлизавета II / © Getty Images