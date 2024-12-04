У Віндзорському парку: принцеса Євгенія із синами та мамою сходила на прогулянку

Принцеса Євгенія поділилася сімейними фотографіями у своєму блогу в Instagram.
Євгенія провела день із синами – 3-річним Августом та 1,5 річним Ернестом на прогулянці, а компанію їм склала мати Євгенії – Сара Йоркська.
Сім'я прогулялася Віндзорським парком, щоб помилуватися прекрасною ілюмінацією напередодні Різдва та новорічних свят.
"Початок зворотного відліку до Різдва цього року став ще чарівнішим завдяки зустрічі з бабусею у @windsorilluminated", — написала принцеса Йоркська до серії фотографій, якими поділилася.
Раніше Сара Йоркська в новому інтерв'ю розповіла про те, як любить Різдво і чим планує балувати своїх онуків цього року. У Сари четверо онуків і в новому році народиться п'ятий, оскільки її старша дочка Беатріс зараз вагітна другою дитиною.
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