У Віндзорському парку: принцеса Євгенія із синами та мамою сходила на прогулянку

Євгенія провела день із синами – 3-річним Августом та 1,5 річним Ернестом на прогулянці, а компанію їм склала мати Євгенії – Сара Йоркська.

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Сім'я прогулялася Віндзорським парком, щоб помилуватися прекрасною ілюмінацією напередодні Різдва та новорічних свят.

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Початок зворотного відліку до Різдва цього року став ще чарівнішим завдяки зустрічі з бабусею у @windsorilluminated", — написала принцеса Йоркська до серії фотографій, якими поділилася.

Сара Йоркська з онуком / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Раніше Сара Йоркська в новому інтерв'ю розповіла про те, як любить Різдво і чим планує балувати своїх онуків цього року. У Сари четверо онуків і в новому році народиться п'ятий, оскільки її старша дочка Беатріс зараз вагітна другою дитиною.

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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