У винному костюмі та з діамантами: королева Максима на діловій зустрічі

Сьогодні, 22 березня, Її Величність відвідала міністра економіки Наді Феттах Алауї в Рабаті. Королева відвідує країну як спеціальний адвокат генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.

51-річна королева Максима була одягнена у винного кольору штанний костюм, до якого підібрала сорочку в тон та туфлі-човники зі шкіри на підборах. Під пахвою у неї був клатч зі зміїної шкіри, теж ідеально підібраний під образ, на пальці виблискувала каблучка з рубіном, її вона носить у цій поїздці, не знімаючи.

Також із прикрас на шиї було дороге кольє, а у вухах – квіткові сережки з розсипом діамантів. Максима зібрала волосся у високу зачіску і зробила макіяж, підкресливши очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Три минулі королівські виходи були в сукнях і костюмі більш неформального стилю. А цього разу Максима, мабуть, відвідувала діловий захід, тому одягла костюм.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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