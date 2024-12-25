У винному пальті і за руку з чоловіком: стильна Зара Тіндалл сяяла в Сандрінгемі

Зара та Майк Тіндалли прибули зі своїми двома дочками на різдвяну службу до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Зара Тіндалл мала сьогодні на святковому заході просто розкішний вигляд. Дочка принцеси Анни була одягнена у винне двобортне пальто, до якого підібрала обідок на голову, прикрашений квіткою. В руках у Тіндалл була мініатюрна сумка, також підібрана до тону пальта і взута була у високі замшеві чоботи на підборах.

Зара зробила легке укладання хвилями та макіяж, і йшла, тримаючись за руку зі своїм чоловіком Майком Тіндаллом, який був одягнений у синє пальто, білу сорочку та синю краватку у тваринний принт.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Getty Images

Разом із Зарою та Майком було двоє дочок – Міа та Лена Тіндалли. А ось молодший син пари – Лукас – поки що не присутній на сімейних урочистостях, оскільки вважається, що він ще замалий для цього.

Зара Тіндалл з дочками та братом Пітером / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на різдвяній службі вся родина зібралася на запрошення короля Чарльза, а його дружина королева Камілла та принцеса Уельська Кейт з'явилися на заході у пальтах схожих кольорів.

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