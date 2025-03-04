У винному пальті та шкіряних чоботях: королева Максима з чоловіком-королем прилетіла на Кіпр

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима прибули з візитом на Кіпр.
Їхніх королівських Величностей зазнімкували, коли вони виходили з літака уряду Нідерландів у Ларнаці. Відомо, що візит короля та королеви на Кіпрі триватиме два дні.
У день приїзду королева Максима вийшла до фотокамер у сукні Altuzarra, поверх якої одягла винне пальто Max Mara і взула високі шкіряні чоботи на підборах Gianvito Rossi. Її волосся було зібране шпилькою, на обличчі був легкий мейкап, а у вухах золоті сережки-кліпси.
Король Віллем-Олександр був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку та взутий у шкіряні чорні туфлі.
Очікуємо сьогодні побачити королівське подружжя на кількох заходах на Кіпрі.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима побувала у відтвореній кімнаті, де Анна Франк писала свій знаменитий щоденник.
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