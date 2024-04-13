У вінтажних сережках і сукні з вирізом на животі: красива Меган Маркл із чоловіком з'явилася на матчі із поло

Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали благодійний матч із поло Royal Salute Polo Challenge у Веллінгтоні, штат Флорида. Герцог Сассекський є співзасновником і патрон благодійної організації матчу Sentebale. Він зіграв у команді Royal Salute Sentebale, яка перемогла.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

На змагання подружжя Ссасекських прибуло разом із другом Гаррі – аргентинським гравцем у поло Начо Фігерасом, його дружиною Дельфіною і їхньою донькою Альбою.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Начо Фігерасом, його дружина Дельфіна, Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган продемонструвала стильний образ. На ній була сукня міді кольору слонової кістки від бренду Heidi Merrick із американською проймою, вирізами на животі і спині, а також із бантом ззаду. Вартість вбрання – 812 доларів.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Сукню Маркл скомбінувала з нюдовими шкіряними туфлями на шпильках від Aquazzura за 695 доларів.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Аутфіт Меган доповнила білою сумкою на золотому ланцюжку від Valentino. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри Heidi Merrick, у вухах – золоті вінтажні сережки Chanel, а на руках – золотий годинник принцеси Діани Cartier – Gold Tank Française Watch, браслет Cartier "Love" із жовтого золота за 6300 доларів, тенісний браслет із діамантами Ariel Gordon Jewelry за 5500 доларів і каблучка Lorraine Schwartz з діамантом і смарагдами.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня зробила макіяж у натуральних відтінках, а волосся зібрала у низький хвіст.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі був одягнений у сірий жакет, блакитну сорчоку, білі штани і сліпони кольору кемел із молочною гумовою підошвою. Лук він доповнив сонцезахисними окулярами.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл не хоче їхати до Англії.

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