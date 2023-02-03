У вінтажній мінісукні з торочкою: Іванка Трамп похизувалася стрункими ногами у вбранні своєї покійної матері

Іванка одягла на вечірку білу сукню з торочками від бренду Bob Mackie.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу, у якому вона сходила на день народження до музичного менеджера Майлза Шира. Майлз з нагоди свого 30-річчя влаштував тематичну вечірку, тож попросив гостей обрати луки у стилі 1920-х років.

Іванка одягла на паті улюблену вінтажну сукню своєї покійної матері Івани Трамп від американського модельєра Bob Mackie. Це біла мінісукня з торочками із бісеру, коміром-стійкою і зигзаподібним вирізом на талії. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Іванки.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Сукню вона скомбінувала з босоніжками кольору металік на шпильках. Іванка зробила собі зачіску з гарними локонами, макіяж смокі айс і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Івана Трамп з'являлася у цій сукні на вечірці з нагоди 25-річчя Studio 54 у Нью-Йорку у 2002 році. Тоді на заході була присутня також Іванка, з якою вони сфотографувалися.

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Івана Трамп померла внаслідок нещасного випадку у своєму будинку у Мангеттені. Жінка впала зі сходів і отримала травми, несумісні із життям.

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