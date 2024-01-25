У вінтажній сукні з маминого гардеробу: принцеса Монако Олександра відвідала показ Chanel

Принцеса Олександра Ганноверська прийшла на показ Chanel на Паризькому тижні моди у вбранні з гардеробу її матері принцеси Кароліни.

Її 24-річна дочка побувала на показі Chanel Haute Couture сезону весна-літо 2024 року в рамках Тижня моди в Парижі. На публіці принцеса з'явилася у маленькій чорній сукні з колекції Chanel 1990 року, яку раніше носила її мама, принцеса Монако Кароліна.

У фанблогу Royal Fashion Police опублікували фото принцеси Кароліни у цій сукні з білим коміром, білим оздобленням та ґудзиками у стилі мілітарі з показу Chanel Fall/Winter 1990 Couture.

Принцеса Олександра Гановерська / Фото: Getty Images

Принцеса Кароліна, якій зараз 67 років, носила цю сукню 1990-му та 1993-му роках ще до того, як принцеса Олександра народилася 1999 року.

Принцеса Олександра підібрала до сукні з напівпрозорими колготками та чорними туфлями-мюлями на підборах. Образ вона завершила класичною чорною стьобаною сумкою Chanel на ланцюжку. У дівчини було розпущене її каштанове волосся, а на губах була яскрава помада.

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Декількома днями раніше принцеса Олександра відвідала показ Giambattista Valli, де з'явилася в сукні-максі кольору гарбуза і туфлях-човниках Giambattista Vall з бантиками.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

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