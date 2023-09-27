У вишитій сорочці та зі стильним укладанням: королева Ранія сходила на роботу

Королева Ранія виконувала свої королівські обов'язки, а ми розглядаємо її новий аутфіт.
Її Величність поділилася в Instagram знімками, які зробили під час відвідування кухні Al Karma і написала:
"Новий простір alkarmakitchen — видатна віха! Рада бачити, що проєкт розширює можливості більшої кількості жінок і відкриває для них нові перспективи".
Ранія приїхала на захід у білій сорочці з вишивкою Ramz embroidery та чорних штанях, на плечі вона несла синю сумку від Bottega Veneta. Укладання та макіяж королеви були, як завжди, бездоганними, а не шиї було кілька прикрас, зокрема й мініатюрна підвіска у формі серця.
(гортайте фото праворуч)
Нагадаємо, раніше королева ділилася в Instagram знімком, де знята зі своїми дочками. Старшій – принцесі Іман – сьогодні виповнюється 27 років.
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