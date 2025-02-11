У вишитій сукні та балетках: королева Матильда прибула з візитом до Сан-Хосе

Королева Бельгії приїхала з візитом до Коста-Ріки.
Королева Матильда відвідала проєкт "Безпечні простори для дітей та підлітків" 11 лютого 2025 року в Сан-Хосе.
Цього дня на Її Величності була вишита максісукня з V-подібним декольте, яку вона поєднувала зі світлими шкіряними балетками на пласкій підошві. Її образ доповнювали сережки-висячки, заручальна каблучка з великим сапфіром, годинник і кілька золотих браслетів на зап'ястях. Матильда зробила макіяж у натуральних відтінках і своє класичне укладання.
Нещодавно ми показували, який гарний образ обрала королева Матильда для заходу у Королівському палаці у Брюсселі. На ній була рожева сукня з бантом на грудях.
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