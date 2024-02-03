У вишитому жилеті та рожевій спідниці: яскрава принцеса Лаурентін відкрила бутик із дочкою

У принцеси Нідерландів троє дітей та одна з її дочок – старша Елоїзе – відкрила вінтажний бутик у Гаазі.

Принцеса Лаурентін брала участь у відкритті магазину вінтажного одягу My Lima Lima. Повідомляється, що у бутику нідерландські принцеси збираються продавати вінтажний одяг та збирати гроші на благодійність.

Лаурентин сяяла на відкритті традиційно у яскравому аутфіті, одягнувши лляну білу сорочку та вишиту жилетку зверху, рожеву максіспідницю та білі кросівки. Образ свій вона доповнила масивною кольоровою прикрасою на шиї, зелено-рожевими сережками, каблучкою у вигляді квітки на пальці та яскраво-червоним манікюром, який, до речі, трохи обліз на кількох нігтях.

Принцеса Лаурентін та її дочка Елоїзе / Фото: Getty Images

Її дочка була у білому топі та лляній рожевій сорочці та синіх джинсах. Образ вона доповнила золотими сережками-кільцями, декількома підвісками на шиї, кількома золотими браслетами на зап'ясті та каблучкою на пальці.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Лаурентін у легкій сукні та з букетом тюльпанів потрапила під приціл фотографів, коли прямувала до дитячого садка почитати дітям книжку.

Принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

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