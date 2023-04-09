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У вишиванці дочки: королева Летиція з сім'єю відвідала виставу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
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У вишиванці дочки: королева Летиція з сім'єю відвідала виставу

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Іспанська королівська родина в повному складі взяла участь у святкуванні 60-річчя популярної вистави The Passion у Чинчоні.

Королева Летиція з'явилася на заході у сорочці-вишиванці від Sfera, в якій раніше на публіці з'являлася її дочка принцеса Леонор під час візиту до центру українських біженців. До сорочки королева підібрала чорні класичні штани, балетки від Boss та пальто. Через плече її Величності висіла сумка Adolfo Domínguez. Вона розпустила волосся, зробила свій класичний макіяж та одягла сережки Massimo Dutti.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Спадкоємиця трону і старша дочка королівського подружжя – принцеса Леонор – прибула на захід у чорному джемпері, сірому подовженому жилеті від Roberto Verino та у білих широких джинсах із торочкою.

Взутая принцеса була в чорні туфлі без задника від Adolfo Dominguez. Раніше в них неодноразово на публіці з'являлася її мати королева Летиція, а також бабуся королева Софія.

Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images
Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / Фото: Getty Images

Сестра Леонор – інфанта Софія – вибрала чорні джинси для виходу, поєднуючи їх із смугастим топом, чорною шкіряною курткою та білими кросівками. В обох сестер було розпущене густе русяве волосся, а на обличчях був легкий макіяж. Глава сім'ї – король Філіп VI – одягнув сині джинси та білу сорочку в дрібну клітинку, поєднуючи образ з верхнім одягом кольору хакі та взутий у замшеві коричневі туфлі.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
720
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