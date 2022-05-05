У вишиванці і з синьо-жовтим прапором: Катерина Бужинська у Болгарії вийшла на мітинг на підтримку України

У вишиванці і з синьо-жовтим прапором: Катерина Бужинська у Болгарії вийшла на мітинг на підтримку України

Співачка підтримує українців і розповідає болгарам правду про війну Росії в Україні.

Катерина Бужинська знову вийшла на мирний мітинг у Болгарії на підтримку України. В Instagram вона опублікувала світлини звідти.

Мітинг у Болгарії / Instagram Катерини Бужинської

Артистка одягла вишиванку і закуталася у синьо-жовтий прапор. У руці вона також тримала український прапор.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Україна переможе", - підписала знімки співачка.

Раніше Катерина взяла участь ще в одному мітингу у Софії, де дала інтерв'ю місцевому телеканалу і розповіла правду про війну РФ в Україні.

"Сьогодні знову демократичні та вільні болгари разом із багатьма українцями зібралися на мирний мітинг із проханням допомоги Болгарії Україні у війні з російським агресором.

Майдан перед Президентством був заповнений, але на тлі візиту прем'єр-міністра Болгарії Петкова до Києва ми знаємо, що наше прохання буде фактом.

Болгарія – частина цивілізованого світу, вона не дозволить залишитися без допомоги Україні.Вистоїмо! Переможемо", - написала Бужинська у дописі.

Нагадаємо, українські артисти об'єдналися і випустили спільну патріотичну композицію "Непереможна Україна". Патріотичну пісню заспівали Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Оксана Пекун та інші.

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