У вишиванці та в компанії друзів: кіт Бандера поділився новими кумедними фото

У вишиванці та в компанії друзів: кіт Бандера поділився новими кумедними фото

Кумедний кіт із Прикарпаття поділився новою світлиною на своїй сторінці, але цього разу він не сам, а з друзями.

На фото кіт Бандера позував у вишиванці з кішкою та папугою, які теж були одягнені у національний український одяг. Цю світлину господар тварин виклали до Дня вишиванки, який цього року святкується 19 травня.

"Вишиванку не забудь попрасувати! Би файненько завтра виглядати... Сімейна фото сесія "Стефанія", "Бандера" і "Байрактарчик" (в мирний час без позивних це Люся, Кузя і ВалЄра)", - йдеться під фото.

(Щоб подивитися усі фото кота Бандери, гортайте галерею праворуч)

Нагадаємо, що власники кота щоп’ятниці проводять благодійний аукціон іграшок, із якими він з'являється на фото. Переможець із найвищою ставкою переказує всю суму на офіційний рахунок БФ "Повернись живим" і отримує бажану іграшку.

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