У вишиванці у стилі мілітарі: Володимир Зеленський приміряв сорочку від українського бренду

Президент України одягнув вишиванку із орнамент дубового листя.

Володимир Зеленський одягнув гарну вишиту сорочку і привітав українців із Днем вишиванки.

Президент обрав лляну вишиванку прямого силуету під назвою Velych від українського бренду Etnodim. Сорочка кольору хакі має пастельний піксельний орнамент дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття та терпіння.

Вишиванка "уособлює стійкість та міцність нашого народу, його глибоку прив'язаність до коріння та рідної землі", - йдеться на сайті бренду.

Вартість такої вишиванки у стилі мілітарі - 3200 грн.

"Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно!" – сказав Володимир Олександрович на відео.

До слова, бренд Etnodim до Дня вишиванки презентував колекцію вишиванок, створених за мотивами картин українських художників: Олександра Саєнка, Казимира Малевича, Василя Корчинського, Іван-Валентина Задорожного, Івана Приходька, , Юлії Гушул, Олександри Екстер і Ганни Собачко-Шостак.

До колекції увійшли шість вишиванок, сім вишитих суконь і лляна камізелька (жилетка).

Нагадаємо, Олена Зеленська привітала українців зі святом у біло-синій вишиванці.

Читайте також: