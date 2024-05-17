У вишиванці з перфорацією і штанях-палацо: Олена Зеленська відвідала музей Ханенків

Олена Зеленська відвідала відкриття нідерландсько-української виставки у київському музеї Ханенків. Знімки і відео звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Це вперше, коли з початку повномасштабного вторгнення до України привезли твори мистецтва.

"Велика подія. Коли агресор понад два роки прицільно нищить українські музеї, а сам музей Ханенків зазнав пошкоджень і через це змушений переховувати свою головну колекцію, кожна виставка в таких умовах – перемога. Перемога культури над руйнуванням", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала колекціонерам мистецтва – голландській родині Гoґстедерів, зокрема Віллему Гоґстедеру, за те, що привезли до Києва європейський живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття зі своєї колекції.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Експозиція має назву "Гаага - Київ", яка є дуже символічною. За словами дружини президента, Гаага для кожного українця є синонім правосуддя і справедливості. Адже, потребуючи справедливості для України, ми, як жертви війни, апелюємо до гаазького міжнародного правосуддя.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Культура не має кордонів, і якщо ракета цілить в один музей, то втрачає весь світ. Весь світ стає біднішим. Тому Україна зараз захищає не лише своє – вона захищає спільне – спільні цінності. Зокрема, й можливість проводити та відвідувати виставки, творити та радіти мистецтву", – додала перша леді України.

У музеї Олена з'явилася у гарному образі у класичних кольорах. На ній була розкішна молочна вишиванка з пишними рукавами і перфорацією від українського бренду Gunia Project. Верх перша леді скомбінувала з чорними штанями-палацо з поясом і коричневими гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках, вуха прикрасила золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До речі, у цій вишиванці дружина президента постала у День вишиванки минулоріч під час зустрічі з українською діаспорою у Сеулі.

Нагадаємо, вчора, 16 травня, у День вишиванки Олена Зеленська продемонструвала гарний образ у розкішній білій сорочці, вишитій чорними нитками, від українського бренду Gaptuvalnya.

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