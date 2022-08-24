У вишиванці, з синьо-жовтим манікюром і бавовною: пані посол Великої Британії в Україні записала відео для українців

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс записала українською відеопривітання для українців із Днем Незалежності, яке опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

Кілька слів від мене на День Незалежності України https://t.co/ehub4eVrxN — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 24, 2022

"Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свободи. Але найважливіше - це розуміння, що захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу й демократію. І саме тому світ об'єднався заради України. Ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги. З Днем Незалежності! Слава Україні!" - сказала Сіммонс.

У ролику Мелінда постала у гарній вишиванці та з синьо-жовтим манікюром на знак підтримки нашого народу.

Мелінда Сіммонс

Під час привітання показали, як пані посол створює букет, котрий складається із соняхів, синіх квітів і тендітної гілочки бавовни.

Мелінда Сіммонс

Нагадаємо, сьогодні, в День Незалежності України, до Києва приїхав вірний друг нашого народу - прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він разом із президентом України Володимиром Зеленським прогулявся Києвом.

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