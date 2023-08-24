У вишиванках із тризубом: Володимир і Олена Зеленські у красивих образах з'явилися біля Михайлівського собору

Володимир Зеленський і Олена Зеленська сьогодні, у день Незалежності України, вшанували пам’ять наших захисників, які загинули у російсько-українській війні. Вони поклали синьо-жовті букети квітів до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору у столиці.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Президентське подружжя також ушанувало пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Ще Володимир і Олена Зеленські взяли участь в урочистому заході "Молитва за Україну", який відбувся у Софійському соборі.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Цього дня президентське подружжя з'явилося на вулицях Києва у красивих образах. На президентові була сорочка кольору хакі з вишитим гербом на серці і з вишивкою на комірі та манжетах. На ньому також були штани-карго кольору хакі і світло-коричневі кросівки.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Перша леді одягла розкішну білу сорочку з єпископськими рукавами і білою вишивкою на грудях, серед якої можна розгледіти тризуб. Верх Олена поєднала з чорними штанями-палацо і чорним шкіряним поясом.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Взута Зеленська була у блакитні туфлі на шпильках.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, прикрасила шию перлинним намистом, а вуха – золотистими сережками у вигляді хрестиків.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Олена Зеленська у гарній вишиванці і з перлинним намистом онлайн звернулася до музикантів і гостей Варшавської опери, де відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra.

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