У вишневій сукні і золотих прикрасах: міністерка закордонних справ Великої Британії виступила у Лондоні

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс виступила під час запуску своєї кампанії на посаду лідерки Консервативної партії та прем’єр-міністерки.

Пані Трасс постала у вишневій сукні довжини міді і туфлях на підборах.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Аутфіт міністерка доповнила елегантними золотими сережками і зеленим кулоном на золотому ланцюжку. Акуратна зачіска і легкий макіяж завершив діловий лук Елізабет.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Трасс любить червоні відтінки в одязі, тому нещодавно вона відвідала Індонезію у яскраво-червоній сукні міді.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку королеві Єлизаветі II, яка все ще перебуває у Віндзорі.

Відомі вже імена всіх 8 кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра, а ім'я нового прем'єра оголосять 5 вересня.

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