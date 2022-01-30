У вишневій сукні та замшевому жакеті: стильний образ Джилл Байден у Білому домі

У вишневій сукні та замшевому жакеті: стильний образ Джилл Байден у Білому домі

Перша леді США із чоловіком допомогли збирати набори для членів Національної гвардії.

Учора, 29 січня, президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден взяли участь у підготовці наборів першої необхідності для членів Національної гвардії. Президентське подружжя допомагало збирати все в ящики у східній кімнаті Білого дому. Разом з ними цим займалися дружини членів Національної асоціації губернаторів.

Джилл Байден / Associated Press

Місіс Байден з'явилася там у вишневій сукні міді, зверху якої вона одягла замшевий жакет темного відтінку кольору кемел. На талії вона мала бордовий пояс із золотистою металевою деталлю. На шиї у Джилл висів бежевий шарф, на очах була світла маска з принтом.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся перша леді уклала у красиві локони, зробила макіяж з акцентом на пишних віях, прикрасила шию золотим кулоном на тонкому ланцюжку, а вуха – золотими сережками. Замшеві бежеві ботильйони завершили її лук.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Байден був одягнений у чорний піджак, чорну кофту на блискавці, блакитну картату сорочку, чорні штани та чорні туфлі.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Нагадаємо, Байдени привезли до Білого дому кішку. Востаннє кіт у резиденції жив за часів президентства Джорджа Буша-молодшого у 2009 році. Звати кішку Віллоу. Перша леді США назвала її на честь міста Віллоу-Гроув у Пенсільванії, в якому перша леді виросла.

Кіт Байденів / Associated Press

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