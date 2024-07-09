У вишневому пальті і з сережками-квітами: ефектний вихід віцепрезидентки Аргентини

Вікторія Вільярруель яскраво вбралася для святкування Дня незалежності Аргентини.
Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель взяла участь у святкуванні Дня незалежності країни в Буенос-Айресі. Фотографи зазнімкували, як вона йшла до собору на Te Deum, тримаючи під руку президента Аргентини Хав’єра Мілея.
Вільярруель була одягнена в елегантне пальто вишневого кольору, білий светр, білий шарф із торочкою і широкі штани. Вбрання вона поєднала з сіро-бежевими ботильйонами на невеликих шпильках і червоним шкіряним клатчем.
Вікторія зробила укладання з боковим проділом, макіяж із бежево-димчатими тінями і бежевий манікюр. Вуха віцепрезидентка прикрасила екстравагантними сережками-квітами, а пальці – каблучками.
Президент був одягнений у класичне чорне пальто, чорні штани, блакитну сорочку і чорну краватку.
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