У вишуканих костюмах і на шпильках: красиві Джилл Байден і Бріжит Макрон на кладовищі у Нормандії

Перші леді США і Франції вшанували пам'ять загиблих американських військових під час Другої світової війни.

Джилл Байден у межах свого офіційного візиту до Франції разом із Бріжит Макрон відвідала історичне місце – Мон-Сен-Мішель, який розташований на північному заході Франції, на острові у Нормандії. Це тисячолітнє бенедиктинське абатство, яке внесли до списку Всесвітньої спадщини у 1979 році.

Перші леді також побували на американському кладовищі і біля меморіалу у Бретані, де вшанували пам'ять понад 4 тисяч військовослужбовців США, більшість із яких загинули у Нормандії і Бретані під час Другої світової війни.

Джилл Байден і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

72-річна Джилл і 70-річна Бріжит обрали для цієї поїздки красиві образи. На Байден був блакитний штанний костюм і блузка такого самого кольору. Лук вона доповнила улюбленими бежевими слінгбеками від Valentino на шпильках. Акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, золоті підвіски на ланцюжках, перлинні сережки і брошка з камінням завершили гарний аутфіт першої леді.

Джилл Байден і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит обрала стильний білий костюм від Louis Vuitton, який складався з приталеного жакета і прямих штанів, і білу блузку з краваткою-бантом із кольоровим фірмовим логотипом французького бренду. Взута вона була у бежеві шкіряні туфлі на шпильках. Макрон зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс, шию вона прикрасила делікатним золотим ланцюжком, а руки – золотим браслетом із перлами і годинником.

Джилл Байден і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Першим леді вдалося майстерно пройти і не застрягти шпильками у траві на кладовищі.

До речі, фотографи часто фотографували, як колишня перша леді США Меланія Трамп на високих шпильках йде по газону Південної галявини Білого дому.

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