У вишуканій сукні з V-подібним вирізом: Олена Зеленська розповіла про здорове харчування у "Сніданку з 1+1"

У вишуканій сукні з V-подібним вирізом: Олена Зеленська розповіла про здорове харчування у "Сніданку з 1+1"

Перша леді України взяла участь в ефірі ранкового шоу, де розповіла про здорове харчування.

Олена Зеленська завітала в гості "Сніданку" разом з головою представництва ЮНІСЕФ Муратом Шахіном. Вони презентували програму зі здорового харчування "Головне – що всередині". Їхня мета - збалансоване та здорове харчування в кожній українській родині.

На своїй сторінці в Instagram Олена опублікувала світлини із ранкового телешоу.

Перша леді України постала у студії у вишуканому аутфіті. На ній була чорна сукня з V-подібним вирізом, білим коміром та маленькими ґудзиками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленській зробили елегантну зачіску і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила чорно-білими сережками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Перша леді розповіла, як вона і телеведуча Марічка Падалко ходили до супермаркету з так званим "розумним" кошиком. Вони купували те, що за дослідженням харчових звичок люблять батьки та їхні діти в Україні. Після цього Олена та Марічка розібрали на скільки це корисно.

Типовий продуктовий набір українських батьків і дітей склали за результатами дослідження ЮНІСЕФ. Організація разом із партнерами за підтримки Швейцарії вивчила, що найчастіше купують в Україні батьки та діти. Й у цьому переліку більшість – не здорової їжі. Наприклад, ковбаса та сосиски, багато хліба, снеки та чипси й солодкі газовані напої. Останнє, до слова, чотирнадцять відсотків українських школярів п’ють щодня. А це – ризик розвитку раку, діабету, серцево-судинних захворювань, пошкодження зубної емалі, ожиріння, хвороб шлунково-кишкового тракту та проблем зі шкірою.

Дієтологиня Наталія Самойленко зазначила, що майже все - це нездорові продукти.

"І ось цей список продуктів унаочнює чому ми хворіємо. Ми займаємо перше місце у Європі по смертності від серцево-судинних патологів завдяки ось цим продуктам", - сказала дієтологиня.

Олена Зеленська та Мурат Шахін з деталями програми здорового харчування "Головне – що всередині"

Надлишок калорій, доданий цукор, багато трансжирів і солі. Таким бачить типовий продуктовий набір українця Наталія Самойленко. Та дає свої поради як смачно, корисно та за розумні гроші урізноманітнити раціон.

"Моя порада: вам потрібно додати трішки білка. Бо тут все коренеплоди, суто вуглеводна їжа", - порадила Наталія.

У студії "Сніданку" пані Зеленська сказала, що Новий рік - час для того, щоб розпочати нові здорові звички у харчуванні.

"Ми всі дуже любимо застілля. Новий рік для нас найголовніше свято в році. Ми хочемо смаколиків. Але розпочинати здорові звички ніколи не пізно і ніколи не зарано. Чому б не зробити це саме на свята, на Новий рік, щоб наступний рік став більш здоровішим. Мені здається, що це саме час. Давайте розпочинати з Нового року", - закликала перша леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена зауважила, що можна корисно харчуватися і до того ж доступно.

"Відмовившись від некорисних продуктів, ми вже заощаджуємо. Якщо ми відмовимося від занадто солоних снеків, солодощів, від газованих солодких напоїв ми вже заощаджуємо. До того ж ми разом з Марічкою зрозуміли, що є безліч сезонних овочів і фруктів, які саме в сезон треба вживати і тоді вони дешевші.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Гасло спільної інформаційної кампанії пані Зеленської та ЮНІСЕФ: "Головне, що всередині".

"Те, чим ми наповнюємо свою тарілку, це і є те, з чого складається наше життя. Є три основних правила. 1. Якість, поживність і свіжість продуктів, які ми купуємо. 2. Як ми готуємо продукти. Менше смажити, менше трансжирів. Без фастфуду. Намагаємося не вживати перероблене м'ясо та рибу. 3. Свідомість вживання. Що занадто, то нездорово. Навіть, якщо дуже смачно треба себе заспокоїти і не доїдати той шматочок, який вже буде зайвим", - додала перша леді.

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