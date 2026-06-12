У віці 47 років померла принцеса Таїланду: стали відомі подробиці

Принцеса Таїланду Баджракітіябха / © Getty Images

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Принцеса Таїланду Баджракітіябха Махідол, старша дочка короля Маха Ваджиралонгкорна, померла після трьох років коми. Їй було 47 років. Вона померла 11 червня, у лікарні в Бангкоку, повідомило Управління королівського двору у своїй заяві.

Принцеса, юристка за професією та одна з найвідоміших членів королівської родини на світовій арені, була госпіталізована у грудні 2022 року після того, як знепритомніла під час дресирування собак. За даними Associated Press, у Баджракітіябхі була мікоплазмова інфекція.

Діти короля Таїланду Маха Ваджиралонгкорна, принцеса Сіріваннаварі Наріратана (ліворуч), принц Діпангкорн Расміджоті (у центрі) та принцеса Баджракітіябха Махідол (праворуч) / © Getty Images

Королівська сім'я рідко повідомляла про стан Баджракітіябхі. У серпні 2025 року вони повідомили, що її медична команда виявила серйозну інфекцію у кровотоку, що призвело до призначення антибіотиків та препаратів для стимуляції артеріального тиску з метою підтримки його стабільного рівня. Лікарі повідомили, що її легені та нирки функціонують за підтримки медичних приладів та ліків.

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У травні члени королівської сім'ї заявили, що у Баджракітіябхі спостерігаються нестабільні життєві показники, низький кров'яний тиск, нерегулярне серцебиття та порушення згортання крові.

Принцеса народилася 7 грудня 1978 року. Вона вивчала право в Університеті Таммасат, а пізніше, 2002 року, здобула ступінь магістра права в Корнельському університеті в Ітаці, штат Нью-Йорк. Вона також здобула докторський ступінь у Корнельському університеті. Потім Баджракітіябха працювала в місії Таїланду при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, після чого повернулася до Таїланду, щоб працювати державною прокуроркою. Вона виступала за реформу системи правосуддя, приділяючи особливу увагу зусиллям щодо реабілітації жінок, які перебувають за ґратами.

Принцеса Таїланду Баджракітіябха / © Getty Images

Смерть Баджракітіябхі ставить під сумнів майбутнє тайської монархії, оскільки король офіційно не назвав наступника, пише People. Його молодший син, 21-річний принц Діпангкорн Расміджоті, вважається передбачуваним спадкоємцем, оскільки сини мають пріоритет перед дочками. Однак Баджракітіябха розглядалася як потенційна спадкоємиця завдяки своїй державній службі. У Таїланді ніколи не було правлячої королеви, але 1974 року країна прийняла поправку, що дозволяє правління жінок.

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