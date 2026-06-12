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У віці 47 років померла принцеса Таїланду: стали відомі подробиці
Принцеса була юристкою і захисницею прав жінок, які ув'язнені.
Принцеса Таїланду Баджракітіябха Махідол, старша дочка короля Маха Ваджиралонгкорна, померла після трьох років коми. Їй було 47 років. Вона померла 11 червня, у лікарні в Бангкоку, повідомило Управління королівського двору у своїй заяві.
Принцеса, юристка за професією та одна з найвідоміших членів королівської родини на світовій арені, була госпіталізована у грудні 2022 року після того, як знепритомніла під час дресирування собак. За даними Associated Press, у Баджракітіябхі була мікоплазмова інфекція.
Королівська сім'я рідко повідомляла про стан Баджракітіябхі. У серпні 2025 року вони повідомили, що її медична команда виявила серйозну інфекцію у кровотоку, що призвело до призначення антибіотиків та препаратів для стимуляції артеріального тиску з метою підтримки його стабільного рівня. Лікарі повідомили, що її легені та нирки функціонують за підтримки медичних приладів та ліків.
У травні члени королівської сім'ї заявили, що у Баджракітіябхі спостерігаються нестабільні життєві показники, низький кров'яний тиск, нерегулярне серцебиття та порушення згортання крові.
Принцеса народилася 7 грудня 1978 року. Вона вивчала право в Університеті Таммасат, а пізніше, 2002 року, здобула ступінь магістра права в Корнельському університеті в Ітаці, штат Нью-Йорк. Вона також здобула докторський ступінь у Корнельському університеті. Потім Баджракітіябха працювала в місії Таїланду при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, після чого повернулася до Таїланду, щоб працювати державною прокуроркою. Вона виступала за реформу системи правосуддя, приділяючи особливу увагу зусиллям щодо реабілітації жінок, які перебувають за ґратами.
Смерть Баджракітіябхі ставить під сумнів майбутнє тайської монархії, оскільки король офіційно не назвав наступника, пише People. Його молодший син, 21-річний принц Діпангкорн Расміджоті, вважається передбачуваним спадкоємцем, оскільки сини мають пріоритет перед дочками. Однак Баджракітіябха розглядалася як потенційна спадкоємиця завдяки своїй державній службі. У Таїланді ніколи не було правлячої королеви, але 1974 року країна прийняла поправку, що дозволяє правління жінок.