У військовій формі, бронежилеті і з щетиною: екс"холостяк" Макс Михайлюк опублікував нове фото

У військовій формі, бронежилеті і з щетиною: екс"холостяк" Макс Михайлюк опублікував нове фото

Макс Михайлюк подався у Десантно-штурмові війська.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк опублікував в Instagram фото у військовій формі і бронежилеті. Судячи із підпису, чоловік захищає Батьківщину у складі Десантно-штурмових військ України.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

"У ДШВ, якщо він казав що не брав, то він не віддасть", - написав Макс під знімком.

У коментарях до світлини підписники пілота підтримали його:

"Молюся за вас щодня. За усіх, хто захищає мою землю. Бережи Боже кожного з вас", "Молодці хлопці, тримайтеся! Ви наша надія і опора!", "Нехай Бог береже!!!!", "Пишаємося. Такі красені нас захищають!", "Ооо ну, якщо Макс на полі бою, то буде ще більше дохлої рycNі", "Хай Бог береже тебе та всіх наших військових. Любимо вас, чекаємо з перемогою".

Раніше Михайлюк публікував у соцмережі фото, на якому він позував із "Джавеліном".

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