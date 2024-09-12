У військовій формі і ще з бородою: принц Вільям відвідав з візитом військово-повітряний коледж

У параді взяли участь випускники курсу підготовки ворент-офіцерів та модульного курсу початкової підготовки офіцерів.

Вільям приїхав у військовій формі та зі своїми медалями, він, як і раніше, не зголив бороду і, кажуть, не планує це робити в найближчому майбутньому.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Для мене велика честь бути сьогодні з вами, представляючи мого батька, Його Величність Короля, щоб відзначити цю знаменну віху у вашому житті та кар'єрі. Я радий бачити тут так багато рідних та друзів – я знаю, що їхня любов і підтримка відіграли вирішальну роль у тому, щоб ви досягли цього моменту", — сказав принц Вільям у своєму зверненні, пише express.co.uk.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Парад став другим заходом для Вільяма цього тижня після його попереднього візиту до Уельсу у вівторок. Там він відвідав початкову школу Swiss Valley Community Primary School у Лланеллі, де його зустрів натовп людей, які прагнули передати його дружині принцесі Уельській Кетрін найкращі побажання.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у понеділок Уельські поділилися милим сімейним відео, в якому вперше за багато років відкрито продемонстрували ніжність на адресу одне одного та розповіли гарні новини про здоров'я Кейт.

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