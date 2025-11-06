ТСН у соціальних мережах

У військовій формі і з червоним маком на грудях: герцогиня Софі відвідала академію в Сандгерсті

Герцогиня Единбурзька Софі вчора відвідала Королівську військову академію у Сандгерсті у Кемберлі.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

На заході Софі взяла участь у конкурсі, названому на її честь, — щорічному змаганні з військової майстерності для підпорядкованих їй полків та військових організацій. Для такого заходу 60-річна герцогиня обрала військову форму, одягнувши камуфляжну куртку з капюшоном, яку вона одягла поверх футболки оливкового кольору. Вона також одягла вузькі джинси кольору хакі та світло-коричневі замшеві черевики, щоб завершити образ. У неї на грудях була брошка «Червоний мак», яку традиційно члени сім’ї носять у листопаді.

Змагання, також відоме як Кубок графині Весекської, передбачає участь військовослужбовців полків та організацій у серії складних, як фізичних, так і психологічних дисциплін, включаючи навігацію, подолання смуг перешкод та стрілянину з іноземної зброї. Метою змагання було заохочення співробітництва та дружби між військовими підрозділами. Герцогиня особисто була присутня на церемонії вручення кубка команді-переможниці.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, вчора також ми показували, як королева Камілла приймала у Кларенс-гаусі членів Національної асоціації громадського харчування (NACC) та представників Королівської волонтерської служби (RVS) на святкуванні громадського волонтерства у межах Тижня «Їжа на колесах».

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

