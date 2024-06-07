У військовій формі і з тим самим пером на голові: принцеса Анна на урочистому заході

Королівська принцеса Анна після пам'ятних заходів у Нормандії вже повернулася додому до Британії.

6 червня принцеса Анна була присутня на щорічному параді на честь Дня засновників у Королівській лікарні Челсі у Лондоні. День засновника відзначає заснування Королівської лікарні Челсі 1681 року королем Карлом II.

Принцеса з'явилася на заході у військовій формі, головному уборі з червоним пером схожим на те, що закривало обличчя принца Гаррі на коронації короля Чарльза. Також Її Високість нафарбувала губи червоною помадою та одягла золоті сережки-цвяшки, а також зробила свою фірмову зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Цього ж дня принцеса Анна відвідала Францію, де взяла участь у пам'ятних заходах, присвячених операції "Дня Д" або "Нормандській операції" під час Другої світової війни.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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