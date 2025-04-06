У військовій формі на борту корабля: принцеса Леонор здійснила зупинку в Чилі

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — принцеса Леонор — перебуває в круїзній подорожі на борту корабля «Juan Sebastián Elcano» разом зі своїми одногрупниками з Військово-морської школи Марін.

Корабль з принцесою на борту пришвартувався до Вальпараїсо, в Чилі. Леонор піднялася на борт разом зі своїми товаришами-гардемаринами і була одягнена у темно-синю військову форму, а в руках тримала головний убір.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Її світле волосся було зібране в низький пучок і дівчина посміхалася, махаючи публіці та фотографам.

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Принцеса Леонор / © Getty Images

У подорож принцеса Леонор вирушила у січні. Їхня попередня зупинка відбулася в порту Сальвадор-де-Баїя в Бразилії, в лютому 2025 року.

Принцеса Леонор у Бразилії / © Instagram іспанської королівської родини