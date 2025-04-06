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У військовій формі на борту корабля: принцеса Леонор здійснила зупинку в Чилі
Корабель з іспанською спадковою принцесою на борту здійснив зупинку в Чилі.
Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — принцеса Леонор — перебуває в круїзній подорожі на борту корабля «Juan Sebastián Elcano» разом зі своїми одногрупниками з Військово-морської школи Марін.
Корабль з принцесою на борту пришвартувався до Вальпараїсо, в Чилі. Леонор піднялася на борт разом зі своїми товаришами-гардемаринами і була одягнена у темно-синю військову форму, а в руках тримала головний убір.
Її світле волосся було зібране в низький пучок і дівчина посміхалася, махаючи публіці та фотографам.
У подорож принцеса Леонор вирушила у січні. Їхня попередня зупинка відбулася в порту Сальвадор-де-Баїя в Бразилії, в лютому 2025 року.