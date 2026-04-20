- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
У військовій формі та улюблених сережках: принцеса Анна з'явилася на святковому параді
Королівська принцеса Анна виконувала свої обов'язки у військово-морському коледжі Дартмут.
Її королівська Високість відвідала випускний парад у Королівському військово-морському коледжі «Британія» у Дартмуті, Девон. Наступна група нових офіцерів Королівського флоту офіційно відвідала церемонію привітання після завершення 29 тижнів напруженої підготовки.
На урочистому заході королівська принцеса з'явилася у військовій парадній формі, а образ доповнила легким макіяжем та лаконічними золотими сережками-цвяшками у вухах.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Анна відвідала Королівський гусарський полк.