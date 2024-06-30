У військовій формі та в красивому зеленому кріслі: опубліковано новий портрет короля Чарльза III

У королівському акаунті в соцмережах було представлено новий портрет короля Чарльза III.

Король Чарльз та королева Камілла висловлюють свою вдячність ветеранам та військовослужбовцям у День збройних сил.

Король є головою збройних сил, а його нове фото було опубліковано 29 червня якраз до Дня збройних сил Великої Британії.

У підписі до знімку повідомляється:

"До Дня Збройних Сил було випущено новий портрет короля. Його Величність є головнокомандувачем Збройних Сил.

На фотографії зображено Його Величність у парадному сюртуку фельдмаршала №1 з медалями, мечем та нагородами", — йдеться в підписі під знімком. Повідомляється, що автором портрета став королівський фотограф Г'юго Бернанд. Чарльз зображений сидячи в красивому зеленому кріслі.

Нагадаємо, вже незабаром король та його родина вирушать на літні канікули до Балморалу. Раніше повідомлялося, що Чарльз має намір запросити туди і молодшого сина принца Гаррі, але його дружина королева Камілла виступає проти цієї ідеї.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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