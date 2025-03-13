У військовій формі та з букетом квітів: кронпринцеса Вікторія на святковому заході у палаці

Кронпринцеса Швеції Вікторія взяла участь у святкуванні Дня імені кронпринцеси у Королівському палаці у Стокгольмі.

12 березня, спадкова принцеса була присутня на святкуванні свого імені у присутності представників збройних сил та громадськості. День іменин 12 березня відзначається на згадку про заручини майбутньої королеви Вікторії з майбутнім королем Густавом V.

З початку дев'яностих років Збройні сили відзначають іменини спадкової принцеси службою в Королівському палаці у дворі замку. Оскільки день народження кронпринцеси зазвичай відзначається на острові Еланд, день її іменин є щорічним вшануванням кронпринцеси у столиці, повідомляє сайт королівської родини Швеції.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

"Дякую всім, хто прийшов сьогодні відзначити іменини кронпринцеси", — написали в Instagram шведській королівській родині та опублікували фото Вікторії у військовій формі та з гарним букетом квітів.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Вперше кронпринцеса Вікторія одягла форму у зв'язку із церемонією відзначення Дня іменин Збройних сил. Нещодавно вона отримала звання прапорщика.

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