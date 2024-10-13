У військовій формі, з пучком та гарним макіяжем: принцеса Леонор з'явилася на святі в Мадриді

Принцеса Леонор відвідала святкування Національного дня Іспанії.
Дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – 18-річна принцеса Леонор – приїхала на урочистий парад до Мадрида. Дівчина з'явилася на публіці у гарній військовій формі, довге русяве волосся зібрала в пучок, зробила легкий макіяж і одягла сережки-цвяшки.
Нагадаємо, у серпні 2024 року принцеса Леонор вступила на навчання у Військово-морській школі у Марині.
Минулого разу ми бачили принцесу Леонор разом з батьками в Галісії, коли Летиція та Філіп приїжджали відзначити 40-ву річницю приведення до присяги прапора класу ВМС короля Філіпа VI. Їхня донька, спадкова принцеса, тоді з'явилася на публіці в гарній білій військовій формі.
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