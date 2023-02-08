У військовій куртці та з рушницею в руках: як графиня Вессекська виконувала чергові королівські обов'язки

Графиня Софі Весекська продовжує виконувати свої королівські обов'язки. Цього тижня вона відвідала змагання з рафтингу на Кубку графині Весекської в казармах Гібралтару в Кемберлі.

Кубок графині Весекської – це щорічне міжвідомче змагання, в якому беруть участь полки Королівських ВПС Віттерінг, 5-й батальйон Гвинтівки, Королівський армійський музичний корпус, Корпус медсестер Королівської армії королеви Олександри, Полк Лінкольна та Велланда та Корпу. Королівських інженерів-електриків та механіків, у якому графиня Вессекська обіймає почесні військові посади, змагаються один з одним у низці випробувань.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Софі приїхала на захід у військовій куртці, джинсах сірого кольору та взута у замшеві черевики на високій підошві та зі шнурівкою.

Також 58-річна Софі взяла участь у стрільбі по глиняним голубах і була заскочена з рушницею в руках.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

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