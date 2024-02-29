У вкороченому жакеті і штанях-палацо: красива Олена Зеленська на зустрічі з королевою Каміллою

Перша леді України побувала на аудіенції у британської королеви.

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Associated Press

Перша леді подякувала королівській родині і всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України у боротьбі за свою свободу і за прихисток 200 тисяч українських біженців.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Associated Press

"Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", – зазначила Зеленська.

Для аудіенції у королеви перша леді обрала стильний образ. На ній був твідовий вкорочений біло-бежевий жакет без ґудзиків від українського бренду Litkovska і чорні штани-палацо з чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою. Таке вбрання дуже пасує фігурі Олени.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Associated Press

Свій аутфіт дружина президента доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила гарне укладання з боковим проділом, макіяж із помадою ягідного відтінку і завершила лук перлинними сережками.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на відкритті мистецької виставки "ЛОМИКАМІНЬ. Жіночий спротив у Криму" у гарній вишиванці.

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