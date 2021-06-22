У вкороченому жакеті і строгих штанах: президентка Європейської комісії виступила перед пресою

Урсула фон дер Ляйен вирішила одягти на ділову зустріч елегантний двоколірний аутфіт.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен зустрілася з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, яка була присвячена програмі Next Generation EU program. Після цього вона попрямувала до Палацу Ліхтенштейн на пресконференцію.

Для свого ділового виходу Урсула фон дер Ляйен вибрала строгий образ, в якому поєднала лише два кольори. Її світлий жакет був вкорочений, виконаний в білому кольорі і поєднала вона його з чорною шовковою блузою і класичними чорними штанами, під які також одягла пояс з пряжкою.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Під це вбрання пані фон дер Ляйен підібрала лаконічну перлову нитку, сережки-гвоздики і зробила улюблене укладання. Взула вона лаковані туфлі на стійких підборах з бантом спереду і попри на теплу погоду одягла щільні капронові колготи.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Минулого разу президентка Єврокомісії продемонструвала образ у лавандовому картатому жакеті на блискавці, чорному топі і чорних прямих штанах з чорним поясом.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

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