У вкороченому жакеті та штанах з кишенями: стильна королева Ранія виступила на саміті

У неї дуже гарний смак та стилісти, тому вбрання завжди сидять ідеально.

2 листопада королева Йорданії Ранія взяла участь у Web Summit 2022, що відбувався у Лісабоні, Португалія. Її Величність виступила із програмною промовою на цьому заході.

Саміт є найбільшим технологічним заходом у Європі та одним із найбільших у світі. Цього року він відбувався від 1 до 4 листопада під гаслом "Наступне покоління лідерів".

Для заходу 52-річна Ранія одягла сучасний, стильний та зручний лук. Вона поєднала чорний топ зі штанами із стрілками, кишенями та блискавками від бренду Bottega Veneta, та укорочений жакет від цього ж бренду, але незвичайного срібного відтінку.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Завершили лук королеви діамантові прикраси, ідеальне укладання та легкий макіяж.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

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