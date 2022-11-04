У вкороченому жакеті та штанах з кишенями: стильна королева Ранія виступила на саміті

У неї дуже гарний смак та стилісти, тому вбрання завжди сидять ідеально.
2 листопада королева Йорданії Ранія взяла участь у Web Summit 2022, що відбувався у Лісабоні, Португалія. Її Величність виступила із програмною промовою на цьому заході.
Саміт є найбільшим технологічним заходом у Європі та одним із найбільших у світі. Цього року він відбувався від 1 до 4 листопада під гаслом "Наступне покоління лідерів".
Для заходу 52-річна Ранія одягла сучасний, стильний та зручний лук. Вона поєднала чорний топ зі штанами із стрілками, кишенями та блискавками від бренду Bottega Veneta, та укорочений жакет від цього ж бренду, але незвичайного срібного відтінку.
Завершили лук королеви діамантові прикраси, ідеальне укладання та легкий макіяж.
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