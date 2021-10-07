У владі стихії: кумедні зачіски герцогині Корнуольської Камілли

Камілла Паркер-Боулз з молодих років знаменита своєю зачіскою.

Уже багато років дружина принца Уельського Чарльза не змінює свій стиль, роблячи з пофарбованого в білий колір волосся звичне укладання, зі злегка кучерявими з різних боків локонами.

Камілла Паркер-Боулз / Getty Images

Коротку стрижку герцогиня не змінює протягом всього свого життя. Ще коли вона виходила заміж за Ендрю Паркер-Боулза 1973 року, її волосся було такої ж довжини, і укладання не сильно відрізнялося від того, як укладає волосся Камілла сьогодні.

Камілла Паркер-Боулз / Getty Images

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Але, навіть незважаючи на простоту її зачіски, іноді трапляється так, що герцогиня Камілла потрапляє в ситуації, коли її волосся розлітається в різні боки. Зазвичай це відбувається, коли на вулиці піднімається сильний вітер, тоді волосся її здіймається вгору або розвивається в різні боки. Зазвичай герцогиня Корнуольська має досить кумедний вигляд, вона сміється, намагаючись рукою трохи підправити зачіску.

Зачіски герцогині Камілли / Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / Getty Images

Коли на ній є головний убір, такі ситуації, звичайно, не трапляються. А ось тонка хустка на голові не допомагає від такого кумедного конфузу.

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