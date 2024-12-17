У водолазці і костюмі кольору фуксії: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий лук перед журналістами

Карін Жан-П’єр любить носити яскраві вбрання.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продовжує демонструвати свої модні уподобання під час брифінгів у Вашингтоні.
Цього разу вона обрала для своєї появи яскравий діловий лук. На Карін був костюм кольору фуксії, який складався зі штанів-палацо зі стрілками і приталеного жакета з одним ґудзиком. Його Карін скомбінувала з водолазкою в тон та з чорними атласними гостроносими туфлями.
Незмінними залишилися у її аутфіті – об'ємна зачіска з кучерями, макіяж з персиково-димчастими тінями та рожевою помадою та золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр минулого разу поєднала светр кольору індиго в рубчик із прямими зеленими штанями зі стрілками.
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