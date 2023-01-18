У водолазці і обтислих штанях: прем’єр-міністерка Фінляндії в образі total black взяла участь у дискусії

Санна Марін обожнює чорний колір, тому її часто можна побачити у темному вбранні.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін взяла участь у дискусії, яка відбулася у межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Там вона з'явилася у скромному образі total black. Санна поєднала водолазку з обтислими штанями і шкіряними чобітьми на платформі.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Прем'єрка зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із улюбленими чорними стрілками і одягла на руку Apple Watch.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у грудні минулого року на саміті ЄС у Брюсселі Марін з'явилася у лаконічній чорній сукні міді з рукавами три чверті.

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