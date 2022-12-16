У водолазці та маминому жакеті: принцеса Леонор відвідала офіс Червоного Хреста

17-річна спадкоємиця іспанського трону вийшла у світ без своїх батьків – короля Філіпа VI та королеви Летиції. Дівчина відвідала офіс Червоного Хреста.

Принцеса Астурійська зустрілася вчора, 15 грудня, з молодими добровольцями з програм Червоного Хреста в Oficina Central de Cruz Roja Española в Мадриді.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Це один із небагатьох сольних виходів принцеси Леонор. Поки що вона дуже рідко з'являється на публічних заходах без батьків, але поступово починає долучатися до публічного життя.

Дівчина мала гарний вигляд на заході. Одягнена була в картатий сірий жакет Carolina Herrera, який раніше носила її мати королева Летиція, до нього підібрала бордову водолазку в рубчик і чорні штани-кльош і шкіряні балетки від Unisa. У вухах у принцеси були мініатюрні золоті сережки-кільця, на обличчі ледь помітний денний макіяж, а густе світле волосся Леонор просто розпустила і розчесала за проділом.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесі Леонор одного разу має стати королевою Іспанії. Зараз вона навчається в UWC Atlantic College в Уельсі, але на канікулах приїжджає додому та виконує свої королівські обов'язки.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

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