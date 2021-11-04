У водолазці та спідниці з плетінням Глен: гарний вихід 81-річної королеви Данії

У Копенгагені відбулася зустріч танцюристів та творчої команди балету "Снігова королева", де Її Величність королева Маргрете II є сценографкою та художницею з костюмів.

У восьмий раз королева Данії Маргрете робить свій внесок зі своїх творчих здібностей до балетної постановки в Тіволі.

Постановку "Снігова королева" було створено два роки тому в результаті творчої співпраці Маргрете II, музиканта Нанни Оланд Фабриціус та відзначеного нагородами хореографа Юрія Посохова. За місяць у балеті відбудеться прем'єра, а днями танцюристи та творчий колектив вистави зустрілися на репетиції у Lumbye Hall. Прибула туди королева Маргрете II.

Королева Маргрете II / Getty Images

81-річна данська монархиня мала чудовий вигляд у водолазці кольору марсала, короткому жакеті в тон, у спідниці з плетінням Глен та з квітковою брошкою на грудях. Також свій образ королева доповнила сережками-кліпсами у вигляді квіток та яскравим манікюром у кольорі бордо. На обличчі у Маргрета II був досить насичений макіяж, а волосся було зібрано в пучок ззаду.

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