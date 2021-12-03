У водолазці в рубчик та хутряному пальті: графиня Софі на новому заході

У водолазці в рубчик та хутряному пальті: графиня Софі на новому заході

Графіня Софі Вессекська продовжує виконувати свої королівські обов'язки та була зазнімкована фотографами на новому заході.

У Великій Британії посилили правила карантину у зв'язку з новим штамом Omicron. Тому Софі приїхала до громадського центру "Маяк" в Вокінгу у захисній масці на обличчі.

Центр розташований у раніше покинутій будівлі, призначеній для знесення, де проводиться низка творчих проєктів для підтримки, заохочення та розширення можливостей тих, хто опиняється на узбіччі. Під час свого візиту графиня працювала з волонтерами, подаючи напої, пироги та круасани, а також допомагала створювати різдвяні набори для догляду за дітьми.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

56-річна графиня Софі приїхала на зустріч у теплому пальті з хутром, коричневою водолазкою в рубчик та синіх штанах зі стрілками. До аутфіту підібрала коричневі шкіряні чоботи на підборах. У неї на обличчі був денний макіяж, волосся було зібране в хвіст, а у вухах виблискували гарні сережки.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

Декілька днів тому Софі відвідувала Ініціативу з питань інвалідності, щоб відзначити Міжнародний день людей з інвалідністю в Камберлі. Там її Королівська Високість взяла участь у музичній та театральній постановці, а також у кількох майстернях, де вона допомагала створювати шоколадні різдвяні скульптури та різдвяні вінки. У королівській сім'ї, як ви розумієте, вже готуються до свят.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

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