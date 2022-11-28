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У водолазці з принтом і жакеті з цікавим коміром: прем’єр-міністерка Франції на діловій зустрічі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У водолазці з принтом і жакеті з цікавим коміром: прем’єр-міністерка Франції на діловій зустрічі

Елізабет Борн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Елізабет Борн зустрілася із Олафом Шольцем.

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн приїхала з робочим візитом до Німеччини. У канцелярії в Берліні її зустрів канцлер країни Олаф Шольц.

Вони оглянули почесну варту, а потім провели двосторонню зустріч.

Елізабет Борн і Олаф Шольц / © Associated Press
Елізабет Борн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Там Борн постала у чорному пальті, прямих чорних штанях і шкіряних ботильонах.

Під верхнім вбранням на Елізабет був чорний жакет з цікавим коміром із золотистими смугами і блакитна водолазка з принтом. Її лук завершили оптичні окуляри.

Елізабет Борн і Олаф Шольц / © Associated Press
Елізабет Борн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Шольц обрав для зустрічі темно-синій класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку. На вулиці він з'явився у сірому пальті і шарфі.

Елізабет Борн і Олаф Шольц / © Associated Press
Елізабет Борн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підкреслила струнку фігуру сукнею кольору манго.

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Дата публікації
Перегляди
185
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