У водолазці з принтом і жакеті з цікавим коміром: прем’єр-міністерка Франції на діловій зустрічі

Елізабет Борн зустрілася із Олафом Шольцем.
Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн приїхала з робочим візитом до Німеччини. У канцелярії в Берліні її зустрів канцлер країни Олаф Шольц.
Вони оглянули почесну варту, а потім провели двосторонню зустріч.
Там Борн постала у чорному пальті, прямих чорних штанях і шкіряних ботильонах.
Під верхнім вбранням на Елізабет був чорний жакет з цікавим коміром із золотистими смугами і блакитна водолазка з принтом. Її лук завершили оптичні окуляри.
Шольц обрав для зустрічі темно-синій класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку. На вулиці він з'явився у сірому пальті і шарфі.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підкреслила струнку фігуру сукнею кольору манго.
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