У водолазці з рюшами і штанях-палацо: японська принцеса Айко з батьками відвідала стайню

Японський імператор Нарухіто з дружиною імператрицею Масако та їхньою донькою – принцесою Айко, відвідали стайню в Імператорському палаці в Токіо. Там вони подивилися на коня, якого передадуть до храму Ісе Джінгу в місті Ісе префектури Міе.

Айко була одягнена у білу водолазку з рюшами на комірі і манжетах, подовжений жакет кремового відтінку і темно-коричневі штани-палацо. Взула вона шкіряні темно-коричневі туфлі.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко / Фото: Getty Images

Імператриця Масако одягла темно-бордовий жакет у клітинку, хустку у пастельних кольорах, чорні широкі штани і чорні шкіряні туфлі.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко / Фото: Getty Images

На імператорові був сірий картатий піджак, біла сорочка, штани кольору хакі і темно-коричневі туфлі. На обличчях у них були білі захисні маски.

Нагадаємо, імператриця Масако у бежевому костюмі, шовковій хустці і з перлинними сережками відвідала бібліотеку.

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