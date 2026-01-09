ТСН у соціальних мережах

Суспільство

Суспільство
301
1 хв

У водолазці і рожевому жакеті: вагітна прессекретарка Трампа виступила на брифінгу

Керолайн Левітт намагається не підкреслювати одягом вагітний живіт.

Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вона з’явилася там у класичних чорних штанях і чорній водолазці з високою горловиною. Зверху Керолайн одягла елегантний твідовий рожевий жакет із чорними плетеними смужками-аплікаціями, чорними бантиками і чорними ґудзиками із зображенням золотих бантиків. Взута вона була у чорні лаковані гостроносі туфлі із ремінцями, прикрашеними камінням.

/ © Associated Press

© Associated Press

У цьому вбранні вагітний живіт Левітт був ледь помітний.

/ © Associated Press

© Associated Press

Прессекретарка зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із ніжно-рожевим блиском. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — браслетом із намистинами і каблучкою з діамантами.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт наприкінці грудня оголосила про свою вагітність. Вона опублікувала в Instagram фото, на якому продемонструвала вагітний живіт. Керолайн також зізналася, що вона з чоловіком Ніколасом Річчіо чекає на донечку.

301
