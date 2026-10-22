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У водолазці та штанному костюмі: принцеса Уельська здійснила нову робочу поїздку
Принцеса Уельська прибула сьогодні до госпісу «Тригаус» в Іпсуїчі.
Візит відбувся у рамках знайомства з діяльністю організації «Дитячі госпіси Східної Англії», яка надає допомогу та підтримку дітям і їхнім сім’ям.
Кетрін оглянула перебіг будівельних робіт у дитячому госпісі, одягнувши світловідбивну куртку та каску незабаром після прибуття до Норіджа в четвер удень. Вона багато років підтримує госпіс як його покровителька і сьогодні відвідала його, щоб подивитися на останні роботи з розширення.
В рамках масштабного проєкту буде збудовано новий басейн для гідротерапії, оздоровчий і терапевтичний комплекси, збільшено зону для догляду за пацієнтами, спеціальний простір для підлітків, додаткову спальню, а також розширену кухню та їдальню — усе це дозволить госпісу продовжувати свою роботу з порятунку життів.
Для цього публічного виходу, який відбувся за кілька днів після бенкету на честь султана Оману, Кейт обрала темний брудно-зелений штанний костюм у поєднанні з чорною водолазкою та шкіряними гостроносими черевиками на підборах. Вона мала на талії пояс із золотою пряжкою, у вухах — сережки-краплі, розпущене волосся і денний макіяж на обличчі.
Принцеса сяяла, спілкуючись із публікою, та мала розслаблений вигляд.
Нагадаємо, під час візиту султана Оману принцеса Уельська продемонструвала приголомшливий реверанс.