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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У водолазці та штанному костюмі: принцеса Уельська здійснила нову робочу поїздку

Принцеса Уельська прибула сьогодні до госпісу «Тригаус» в Іпсуїчі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Візит відбувся у рамках знайомства з діяльністю організації «Дитячі госпіси Східної Англії», яка надає допомогу та підтримку дітям і їхнім сім’ям.

Кетрін оглянула перебіг будівельних робіт у дитячому госпісі, одягнувши світловідбивну куртку та каску незабаром після прибуття до Норіджа в четвер удень. Вона багато років підтримує госпіс як його покровителька і сьогодні відвідала його, щоб подивитися на останні роботи з розширення.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

В рамках масштабного проєкту буде збудовано новий басейн для гідротерапії, оздоровчий і терапевтичний комплекси, збільшено зону для догляду за пацієнтами, спеціальний простір для підлітків, додаткову спальню, а також розширену кухню та їдальню — усе це дозволить госпісу продовжувати свою роботу з порятунку життів.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Для цього публічного виходу, який відбувся за кілька днів після бенкету на честь султана Оману, Кейт обрала темний брудно-зелений штанний костюм у поєднанні з чорною водолазкою та шкіряними гостроносими черевиками на підборах. Вона мала на талії пояс із золотою пряжкою, у вухах — сережки-краплі, розпущене волосся і денний макіяж на обличчі.

Принцеса сяяла, спілкуючись із публікою, та мала розслаблений вигляд.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, під час візиту султана Оману принцеса Уельська продемонструвала приголомшливий реверанс.

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