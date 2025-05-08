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У волошковій сукні і білих туфлях: елегантний образ дружини прем'єр-міністра Великої Британії на пам'ятній службі
Подружжя Стармерів вшанувало пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер відвідали службу подяки у Вестмінстерському абатстві, яка відбулася на честь 80-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Після служби подружжя поклало квіти до Меморіалу невинних жертв.
Вікторія з'явилася там у яскравому ансамблі волошкового кольору. На ній була сукня з рукавами до ліктів, рюшем на топі і спідницею міді вільного крою, а також елегантний капелюх із декором в тон.
Образ пані Стармер доповнила білими туфлями з гострими носками і на шпильках. Із прикрас вона обрала срібний ланцюжок із перлиною. У Вікторії була зачіска каре із підкрученими назовні кінчиками та макіяж із рожевими рум'янами і помадою кольору запорошеної троянди.
Прем'єр був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, оливково-синю краватку з принтом і чорні туфлі.
Нагадаємо, на службі у Вестмінстерському абатстві були присутні також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті.